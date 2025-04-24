مجلس النواب يقر إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" الذي يجيز لمصرف لبنان طباعة اوراق نقدية من فئات جديدة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق

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