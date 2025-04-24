عون أصدر قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب اليوم

وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم واصدر القانون الرقم ١ تاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٢٥ الذي اقره مجلس النواب اليوم والقاضي بتعديل المادة ٧ الفقرة هاء والفقرة واو من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ ١٩٥٦، والمادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ الاول من آب ١٩٦٣ المعدلة بموجب القانون الرقم ١٠٦ تاريخ ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٢.



وطلب الرئيس عون نشر القانون وفقًا للدستور.