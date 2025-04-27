طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف

السابق