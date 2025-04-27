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طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

خبر عاجل
2025-04-27 | 03:43
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طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد
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طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

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