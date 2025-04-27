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غارة تحذيرية أخرى تستهدف الضاحية
خبر عاجل
2025-04-27 | 11:01
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غارة تحذيرية أخرى تستهدف الضاحية
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تحذيرية
تستهدف
الضاحية
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