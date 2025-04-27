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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

خبر عاجل
2025-04-27 | 12:30
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت
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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

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