إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت

طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف