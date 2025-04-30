الرئيس عون لسكاي نيوز عربية: الأهم هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط أمّا الأسلحة الخفيفة فهي ثقافة لدى اللبنانيين ونحن متفقون مع الرئيس بري بشأن موضوع سلاح حزب الله

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