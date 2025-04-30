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قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان

خبر عاجل
2025-04-30 | 07:44
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قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان
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قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان

أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان. 

وجاء في القرار:

المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٠٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/ ٥ /٦ الساعة صفر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات لدى وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).

المادة الثالثة: تبقى كل تراخيص حمل الأسلحة سارية المفعول خارج محافظة جبل لبنان.

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.

 

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ميشال منسى

تراخيص

الأسلحة

جبل لبنان

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