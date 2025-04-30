قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان

أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان.



وجاء في القرار:



المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٠٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/ ٥ /٦ الساعة صفر.



المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:



أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.



ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات لدى وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).



المادة الثالثة: تبقى كل تراخيص حمل الأسلحة سارية المفعول خارج محافظة جبل لبنان.



المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.



