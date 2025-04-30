مصدر أمني لفرانس برس: الجيش اللبناني فكّك "أكثر من 90%" من بنية حزب الله في المنطقة الحدودية

فكّك الجيش اللبناني "ما يفوق 90 في المئة" من البنى العسكرية العائدة لحزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني المحاذية للحدود مع إسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه "أنجزنا تفكيك ما يفوق 90 في المئة من البنية في منطقة جنوب الليطاني. من المحتمل وجود مواقع قد لا نعلم بوجودها، لكن في حال اكتشفناها، سنقوم بالاجراءات اللازمة حيالها"، مضيفا "حزب الله انسحب وقال افعلوا ما تريدون... لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني".