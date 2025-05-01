بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص

قتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص، بعد يوم من الإشتباكات الدامية.



وفيما أعلن الأمن العام السوري فتحه تحقيقًا بالحادثة، كان الظهور الأخير لرئيس البلدية مساء أمس خلال استقباله ممثلين عن الأمن العام وترحيبه بهم بعد اجتماع المراجع الدرزية مع ممثلين عن الحكومة في داريا.