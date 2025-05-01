الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله وآخر من الحزب في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان

استهداف سيارة على طريق عام ميس الجبل - بليدا وأنباء عن سقوط اصابات

استهداف سيارة على طريق عام ميس الجبل - بليدا وأنباء عن سقوط اصابات

معلومات للـLBCI: وزير المال وقع مرسوم التشكيلات القضائية لرؤساء التمييز في المحافظات بعدما تسلمه ظهر اليوم من وزير العدل