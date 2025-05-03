الأسطورة البرازيلية روبيرتو كارلوس ضيف OMT Beirut Sports Festival الليلة... ناطرينكن بالفوروم دو بيروت لتشاركوا بهالحدث الضخم كونوا كثار

كونوا على الموعد في الفوروم دو بيروت ابتداء من الساعة 6:00 مساءً لمشاهدة الأسطورة Roberto Carlos في إطلالة استثنائية وخاصّة الساعة 7:30... لا تفوتوا هذا الحدث الضخم!

كونوا على الموعد في الفوروم دو بيروت ابتداء من الساعة 6:00 مساءً لمشاهدة الأسطورة Roberto Carlos في إطلالة استثنائية وخاصّة الساعة 7:30... لا تفوتوا هذا الحدث الضخم!

مصدر سوري للـLBCI حول محادثات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الرئيس السوري أحمد الشرع: تم التأكيد على أن الدروز جزء لا يتجرأ من المجتمع السوري وضرورة حصر السلاح في يد الدولة السورية