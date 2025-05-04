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نسبة الإقتراع حتى قرابة الساعة 12: جبيل 19.81% - كسروان 20.83% - المتن 11.93% - بعبدا 11.13% - عاليه 14.09% - الشوف 14.29%

خبر عاجل
2025-05-04 | 04:51
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نسبة الإقتراع حتى قرابة الساعة 12: جبيل 19.81% - كسروان 20.83% - المتن 11.93% - بعبدا 11.13% - عاليه 14.09% - الشوف 14.29%
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نسبة الإقتراع حتى قرابة الساعة 12: جبيل 19.81% - كسروان 20.83% - المتن 11.93% - بعبدا 11.13% - عاليه 14.09% - الشوف 14.29%

خبر عاجل

الإقتراع

قرابة

الساعة

19.81%

كسروان

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المتن

11.93%

بعبدا

11.13%

عاليه

14.09%

الشوف

14.29%

LBCI التالي
نسبة الإقتراع العامة في جبل لبنان بلغت 24.24% حتى قرابة الساعة 1 وتوزعت على: جبيل 32.25% - كسروان 34.08% - المتن 20.63% - بعبدا 20.6% - عاليه 23.05% - الشوف 23.91%
نسبة الإقتراع حتى قرابة الساعة 11: جبيل 13.04% - كسروان 15.02% - المتن 7.35% - بعبدا 8.06% - عاليه 9.27% - الشوف 9.17%
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