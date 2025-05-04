نسبة الإقتراع حتى قرابة الساعة 12: جبيل 19.81% - كسروان 20.83% - المتن 11.93% - بعبدا 11.13% - عاليه 14.09% - الشوف 14.29%

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نسبة الإقتراع العامة في جبل لبنان بلغت 24.24% حتى قرابة الساعة 1 وتوزعت على: جبيل 32.25% - كسروان 34.08% - المتن 20.63% - بعبدا 20.6% - عاليه 23.05% - الشوف 23.91%