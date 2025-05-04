نسبة الإقتراع العامة في جبل لبنان بلغت 31.98% حتى الساعة 3 وتوزعت على: جبيل 42.29% - كسروان 44.76% - المتن 27.03% - بعبدا 27.34% - عاليه 29.81% - الشوف 32.15%

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نسبة الإقتراع العامة في جبل لبنان بلغت 34.42% حتى قرابة الساعة 4 وتوزعت على: جبيل 45.25% - كسروان 48.47% - المتن 29.47% - بعبدا 29.28% - عاليه 32.42% - الشوف 34.13%