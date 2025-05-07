الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سقوط شهيد بعدما استهدفت غارة اسرائيلية سيارة في منطقة الفيلات في بلدة المية ومية شرق صيدا فجرًا
خبر عاجل
2025-05-07 | 00:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سقوط شهيد بعدما استهدفت غارة اسرائيلية سيارة في منطقة الفيلات في بلدة المية ومية شرق صيدا فجرًا
خبر عاجل
بعدما
استهدفت
اسرائيلية
سيارة
منطقة
الفيلات
المية
فجرًا
التالي
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
الجيش الإسرائيلي: مقتل "عدنان حرب" قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة "بدر" في حزب الله بغارة شمال الليطاني
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:43
المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى
أخبار لبنان
04:43
المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى
0
منوعات
04:30
ببذلة رسمية ومزينة بسلسلة من الألماس... كلب آلي يلفت الأنظار بين المشاهير
منوعات
04:30
ببذلة رسمية ومزينة بسلسلة من الألماس... كلب آلي يلفت الأنظار بين المشاهير
0
أخبار لبنان
04:26
سفير المملكة لدى لبنان يزور المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللبنانيّ
أخبار لبنان
04:26
سفير المملكة لدى لبنان يزور المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللبنانيّ
0
أخبار دولية
04:13
كبير المفاوضين الحوثيين لرويترز: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد إسرائيل
أخبار دولية
04:13
كبير المفاوضين الحوثيين لرويترز: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:08
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
أخبار لبنان
02:08
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
0
خبر عاجل
16:43
الجيش الإسرائيلي: مقتل "عدنان حرب" قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة "بدر" في حزب الله بغارة شمال الليطاني
خبر عاجل
16:43
الجيش الإسرائيلي: مقتل "عدنان حرب" قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة "بدر" في حزب الله بغارة شمال الليطاني
0
خبر عاجل
16:40
الحكومة الهندية: أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية
خبر عاجل
16:40
الحكومة الهندية: أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية
0
خبر عاجل
16:36
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف
خبر عاجل
16:36
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-19
المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى بحث الشؤون الإسلامية والوطنية
أخبار لبنان
2025-04-19
المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى بحث الشؤون الإسلامية والوطنية
0
أخبار لبنان
2025-05-05
"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
أخبار لبنان
2025-05-05
"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
0
خبر عاجل
2025-04-20
وكالة سانا: وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد
خبر عاجل
2025-04-20
وكالة سانا: وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد
0
أخبار لبنان
09:50
المجلس المذهبي نبّه من مخططات التفكيك ودعا الدولة السورية الى تسوية سياسية
أخبار لبنان
09:50
المجلس المذهبي نبّه من مخططات التفكيك ودعا الدولة السورية الى تسوية سياسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:43
المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى
أخبار لبنان
04:43
المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى
0
أخبار لبنان
01:22
ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا
أخبار لبنان
01:22
ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان على الخارطة العالمية بفضل غطاسيه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان على الخارطة العالمية بفضل غطاسيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
البطاقة الصحية: حلم كل لبناني قد يبصر النور قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:59
البطاقة الصحية: حلم كل لبناني قد يبصر النور قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في السادس من أيار... الذاكرة الوطنية تستحضر شهداء الكلمة والحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في السادس من أيار... الذاكرة الوطنية تستحضر شهداء الكلمة والحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
شراكة استراتيجية لبنانية تحقق انجازا عالميا بين Whish Money وVisa
تقارير نشرة الاخبار
13:51
شراكة استراتيجية لبنانية تحقق انجازا عالميا بين Whish Money وVisa
0
أخبار دولية
13:47
نتنياهو: إيران تتحمل المسؤولية عن هجمات الحوثيين على إسرائيل
أخبار دولية
13:47
نتنياهو: إيران تتحمل المسؤولية عن هجمات الحوثيين على إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اليكم آلية انتخاب البابا وما يرافقها من رمزية وتقاليد متوارثة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اليكم آلية انتخاب البابا وما يرافقها من رمزية وتقاليد متوارثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
البيجرات المفخخة... الشحنة الثانية التي لم تصل إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:33
البيجرات المفخخة... الشحنة الثانية التي لم تصل إلى لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:38
تركيا تحبط عملية إدخال أجهزة بيجر مفخخة كانت في طريقها الى لبنان... وهذا ما قاله مسؤول في حزب الله للـLBCI
أخبار لبنان
07:38
تركيا تحبط عملية إدخال أجهزة بيجر مفخخة كانت في طريقها الى لبنان... وهذا ما قاله مسؤول في حزب الله للـLBCI
2
أخبار دولية
07:36
أدرعي: انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي
أخبار دولية
07:36
أدرعي: انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي
3
خبر عاجل
10:39
اليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل
خبر عاجل
10:39
اليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل
4
خبر عاجل
16:36
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف
خبر عاجل
16:36
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف
5
أخبار لبنان
07:55
المحافظ عبود أقفل بالشمع الأحمر ملحمة مخالفة للشروط الصحية وسحب شهادتها الصحية
أخبار لبنان
07:55
المحافظ عبود أقفل بالشمع الأحمر ملحمة مخالفة للشروط الصحية وسحب شهادتها الصحية
6
فنّ
14:26
ريان حركة في لحظة مميزة: قلت نعم (صور)
فنّ
14:26
ريان حركة في لحظة مميزة: قلت نعم (صور)
7
أخبار لبنان
02:08
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
أخبار لبنان
02:08
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
8
خبر عاجل
06:50
معلومات للـLBCI: ثلاث طائرات اماراتية من بينها طيران الاتحاد تصل غدًا الى مطار رفيق الحريري الدولي
خبر عاجل
06:50
معلومات للـLBCI: ثلاث طائرات اماراتية من بينها طيران الاتحاد تصل غدًا الى مطار رفيق الحريري الدولي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More