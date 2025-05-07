الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وول ستريت جورنال عن مصادر: واشنطن قدمت لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات والشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترمب لدول الخليج
خبر عاجل
2025-05-07 | 16:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وول ستريت جورنال عن مصادر: واشنطن قدمت لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات والشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترمب لدول الخليج
خبر عاجل
ستريت
جورنال
مصادر:
واشنطن
لحكومة
الشرع
قائمة
استيفاؤها
النظر
تخفيف
للعقوبات
والشرع
رسالة
البيت
الأبيض
اجتماع
زيارة
الخليج
التالي
الرئيس الفرنسي: جاهزون لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود ومكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:32
الجامعة العربية تثمن جهود سلطنة عمان في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن
أخبار دولية
02:32
الجامعة العربية تثمن جهود سلطنة عمان في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن
0
أخبار لبنان
02:29
سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ
أخبار لبنان
02:29
سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ
0
حال الطقس
02:03
استقرار تام في الأحوال الجوية
حال الطقس
02:03
استقرار تام في الأحوال الجوية
0
أخبار لبنان
01:55
الرئيس عون أمام حاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة
أخبار لبنان
01:55
الرئيس عون أمام حاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:03
تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد
خبر عاجل
15:03
تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد
0
خبر عاجل
13:46
الرئيس الفرنسي: جاهزون لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود ومكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان
خبر عاجل
13:46
الرئيس الفرنسي: جاهزون لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود ومكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان
0
أخبار لبنان
2025-05-07
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
أخبار لبنان
2025-05-07
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ
0
خبر عاجل
2025-05-07
سقوط شهيد بعدما استهدفت غارة اسرائيلية سيارة في منطقة الفيلات في بلدة المية ومية شرق صيدا فجرًا
خبر عاجل
2025-05-07
سقوط شهيد بعدما استهدفت غارة اسرائيلية سيارة في منطقة الفيلات في بلدة المية ومية شرق صيدا فجرًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-05-06
ريان حركة في لحظة مميزة: قلت نعم (صور)
فنّ
2025-05-06
ريان حركة في لحظة مميزة: قلت نعم (صور)
0
خبر عاجل
13:46
الرئيس الفرنسي: جاهزون لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود ومكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان
خبر عاجل
13:46
الرئيس الفرنسي: جاهزون لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود ومكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان
0
أخبار لبنان
2025-05-02
بيان توضيحي من لائحة دير القمر 2030...
أخبار لبنان
2025-05-02
بيان توضيحي من لائحة دير القمر 2030...
0
أمن وقضاء
2025-04-08
على الخط الممتد من الحدث وصولًا إلى الحازمية وفرن الشباك... امتهن السرقة من داخل السيارات
أمن وقضاء
2025-04-08
على الخط الممتد من الحدث وصولًا إلى الحازمية وفرن الشباك... امتهن السرقة من داخل السيارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
خلفيات قرار ترامب والتأثيرات المحتملة على مسار المفاوضات مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:51
خلفيات قرار ترامب والتأثيرات المحتملة على مسار المفاوضات مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجبهة الإسرائيلية الحوثية تشتعل وترامب يطفىء محركات مقاتلاته
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الجبهة الإسرائيلية الحوثية تشتعل وترامب يطفىء محركات مقاتلاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حال من الإرباك في إسرائيل سببتها مواقف الرئيس الأميركي بشأن وقف النار مع الحوثيين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حال من الإرباك في إسرائيل سببتها مواقف الرئيس الأميركي بشأن وقف النار مع الحوثيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا تبدو المعركة الإنتخابية في قضاء المنية الضنية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا تبدو المعركة الإنتخابية في قضاء المنية الضنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إجتماع للجنة المال والموازنة بحث في مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إجتماع للجنة المال والموازنة بحث في مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
رئيس الصندوق العربي: نريد مساعدة لبنان على النهوض
تقارير نشرة الاخبار
13:21
رئيس الصندوق العربي: نريد مساعدة لبنان على النهوض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بالورود والبقلاوة... أهلًا بالإماراتيين في لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بالورود والبقلاوة... أهلًا بالإماراتيين في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
هكذا تتم عملية التصويت وهذه أبرز التحديات التي تنتظر الحبر الأعظم المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:09
هكذا تتم عملية التصويت وهذه أبرز التحديات التي تنتظر الحبر الأعظم المقبل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:43
المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى
أخبار لبنان
04:43
المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى
2
أخبار لبنان
06:00
تعديل نصائح السفر للمواطنين البريطانيين إلى لبنان
أخبار لبنان
06:00
تعديل نصائح السفر للمواطنين البريطانيين إلى لبنان
3
أمن وقضاء
13:00
"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي
أمن وقضاء
13:00
"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي
4
أخبار دولية
12:28
اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل
أخبار دولية
12:28
اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل
5
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية
6
صحف اليوم
00:27
مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007
صحف اليوم
00:27
مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007
7
اسرار
23:39
أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥
اسرار
23:39
أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥
8
أمن وقضاء
09:00
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار
أمن وقضاء
09:00
تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More