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الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

خبر عاجل
2025-05-08 | 12:10
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الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد
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الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

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إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس
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