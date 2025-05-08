البابا روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر أصله من أميركا الشمالية وهو أول أميركي ينتخب لهذا المنصب

الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

وول ستريت جورنال عن مصادر: واشنطن قدمت لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات والشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترمب لدول الخليج