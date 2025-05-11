نسبة الإقتراع حتى قرابة الساعة 1 بعد الظهر بلغت في الشمال 14.62% - عكار: 21.47% - طرابلس: 7.9% - زغرتا: 17.63% - بشري: 15.39% - المنية الضنية: 20.89% - الكورة: 18.42% - البترون: 24.73%

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نسبة الإقتراع حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بلغت في الشمال 21.73% - عكار: 29.74% - طرابلس: 12.98% - زغرتا: 26.6% - بشري: 23.35% - المنية الضنية: 29.07% - الكورة: 26.59% - البترون: 34.91%