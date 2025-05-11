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o
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o
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o
كسروان
24
o
متن
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o
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اطلاق نار في بعض مناطق الشمال ومعلومات عن سقوط ضحية في بلدة عين الذهب - عكار
خبر عاجل
2025-05-11 | 14:33
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اطلاق نار في بعض مناطق الشمال ومعلومات عن سقوط ضحية في بلدة عين الذهب - عكار
خبر عاجل
مناطق
الشمال
ومعلومات
الذهب
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نسبة الإقتراع حتى قرابة الساعة 1 بعد الظهر بلغت في الشمال 14.62% - عكار: 21.47% - طرابلس: 7.9% - زغرتا: 17.63% - بشري: 15.39% - المنية الضنية: 20.89% - الكورة: 18.42% - البترون: 24.73%
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار
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