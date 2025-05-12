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إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...
خبر عاجل
2025-05-12 | 09:35
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إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...
نشرت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء الكورة.
***للإطلاع على النتائج،
إضغط هنا
.
أخبار لبنان
خبر عاجل
وزارة الداخلية
نتائج
الانتخابات البلدية والاختيارية
الكورة
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