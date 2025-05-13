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o
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o
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o
متن
25
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المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ للـLBCI من الرياض: لبنان يشهد تغييرات جذرية مع الرئيس والحكومة الجديدين والولايات المتحدة باتت قادرة على التواصل مع المسؤولين يوميًا وبشكل متواصل والاستماع إلى احتياجاتهم وتطوراتهم وشكواهم
خبر عاجل
2025-05-13 | 05:37
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المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ للـLBCI من الرياض: لبنان يشهد تغييرات جذرية مع الرئيس والحكومة الجديدين والولايات المتحدة باتت قادرة على التواصل مع المسؤولين يوميًا وبشكل متواصل والاستماع إلى احتياجاتهم وتطوراتهم وشكواهم
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المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ للـLBCI من الرياض: نبحث عن افضل امكانية لدعم الجيش اللبناني الذي يجب ان يبسط سيطرته على كلّ شبر من لبنان ونبحث مع الحكومة في انواع الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه
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