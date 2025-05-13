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لا آثار لغارة في تلة الدبشة بين كفررمان والنبطية الفوقا والإنفجار الذي وقع تبين أنه ناتج عن انفجار جسم مشبوه أدى الى وقوع اصابات

خبر عاجل
2025-05-13 | 14:00
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لا آثار لغارة في تلة الدبشة بين كفررمان والنبطية الفوقا والإنفجار الذي وقع تبين أنه ناتج عن انفجار جسم مشبوه أدى الى وقوع اصابات
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لا آثار لغارة في تلة الدبشة بين كفررمان والنبطية الفوقا والإنفجار الذي وقع تبين أنه ناتج عن انفجار جسم مشبوه أدى الى وقوع اصابات

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