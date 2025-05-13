نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...

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المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ للـLBCI من الرياض: نبحث عن افضل امكانية لدعم الجيش اللبناني الذي يجب ان يبسط سيطرته على كلّ شبر من لبنان ونبحث مع الحكومة في انواع الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه