الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...
خبر عاجل
2025-05-13 | 14:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتائج الإنتخابات الإختيارية في قضاء طرابلس...
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الإنتخابات الإختيارية في طرابلس.
للإطلاع عليها، إضغط
هنا
.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
الإنتخابات
الإختيارية
طرابلس...
التالي
المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ للـLBCI من الرياض: نبحث عن افضل امكانية لدعم الجيش اللبناني الذي يجب ان يبسط سيطرته على كلّ شبر من لبنان ونبحث مع الحكومة في انواع الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه
الشيخ نعيم قاسم: العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون فيه آمال كبيرة ونحن شركاء فيه وجزء منه
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:45
القائم بأعمال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة: أميركا أرسلت مسؤولين كبارًا لإسرائيل للعمل على آليات توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة
آخر الأخبار
16:45
القائم بأعمال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة: أميركا أرسلت مسؤولين كبارًا لإسرائيل للعمل على آليات توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة
0
آخر الأخبار
16:35
القائم بأعمال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة: أميركا تدعو الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة للعمل مع مؤسسة المساعدات الخاصة في غزة لتوفير المساعدات للمدنيين
آخر الأخبار
16:35
القائم بأعمال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة: أميركا تدعو الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة للعمل مع مؤسسة المساعدات الخاصة في غزة لتوفير المساعدات للمدنيين
0
آخر الأخبار
16:27
وزارة الإعلام السورية للجزيرة: الرئيس الشرع يلتقي ترامب في الرياض ووزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي في تركيا غدًا
آخر الأخبار
16:27
وزارة الإعلام السورية للجزيرة: الرئيس الشرع يلتقي ترامب في الرياض ووزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي في تركيا غدًا
0
أخبار دولية
16:21
ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز
أخبار دولية
16:21
ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:00
لا آثار لغارة في تلة الدبشة بين كفررمان والنبطية الفوقا والإنفجار الذي وقع تبين أنه ناتج عن انفجار جسم مشبوه أدى الى وقوع اصابات
خبر عاجل
14:00
لا آثار لغارة في تلة الدبشة بين كفررمان والنبطية الفوقا والإنفجار الذي وقع تبين أنه ناتج عن انفجار جسم مشبوه أدى الى وقوع اصابات
0
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
0
خبر عاجل
11:34
ترامب: مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه
خبر عاجل
11:34
ترامب: مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه
0
خبر عاجل
05:37
المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ للـLBCI من الرياض: لبنان يشهد تغييرات جذرية مع الرئيس والحكومة الجديدين والولايات المتحدة باتت قادرة على التواصل مع المسؤولين يوميًا وبشكل متواصل والاستماع إلى احتياجاتهم وتطوراتهم وشكواهم
خبر عاجل
05:37
المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ للـLBCI من الرياض: لبنان يشهد تغييرات جذرية مع الرئيس والحكومة الجديدين والولايات المتحدة باتت قادرة على التواصل مع المسؤولين يوميًا وبشكل متواصل والاستماع إلى احتياجاتهم وتطوراتهم وشكواهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-24
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لا يزال منتشرا في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-01-24
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لا يزال منتشرا في جنوب لبنان
0
أخبار دولية
2025-05-04
بهدف توسيع العملية في غزة... الجيش الإسرائيلي يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط
أخبار دولية
2025-05-04
بهدف توسيع العملية في غزة... الجيش الإسرائيلي يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط
0
أخبار لبنان
2025-05-12
توضيح من مكتب وزير الداخلية عن صور لرئيس قلم في طرابلس
أخبار لبنان
2025-05-12
توضيح من مكتب وزير الداخلية عن صور لرئيس قلم في طرابلس
0
أخبار لبنان
2025-04-07
الحجار أصدر بيانا يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والرجوع عنها في محافظة جبل لبنان والأقضية التابعة لها
أخبار لبنان
2025-04-07
الحجار أصدر بيانا يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والرجوع عنها في محافظة جبل لبنان والأقضية التابعة لها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حين يرسم التلاميذ الوطن: "لبنان الأخضر" في مسابقة فابريانو وIPT
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قمة سعودية - أميركية وتوقيع اتفاقيات... إليكم تفاصيل زيارة ترامب الى الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قمة سعودية - أميركية وتوقيع اتفاقيات... إليكم تفاصيل زيارة ترامب الى الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطاع الشركات الناشئة والريادة في لبنان يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطاع الشركات الناشئة والريادة في لبنان يعود إلى الواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: تأخر عملية الفرز وإتهامات بالتزوير... إليكم الحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: تأخر عملية الفرز وإتهامات بالتزوير... إليكم الحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد سنوات من التجميد: إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد سنوات من التجميد: إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران في مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
محافظتا بعلبك - الهرمل والبقاع... تنافس بأبعاد سياسية وأحيانًا عشائرية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
محافظتا بعلبك - الهرمل والبقاع... تنافس بأبعاد سياسية وأحيانًا عشائرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحرب على غزة... إسرائيل أمام خيار من إثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الحرب على غزة... إسرائيل أمام خيار من إثنين
0
أخبار دولية
13:09
ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا
أخبار دولية
13:09
ترامب: نريد مساعدة لبنان... وسنرفع العقوبات عن سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:19
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
أخبار لبنان
17:19
وزارة الصحة: أُبلغنا بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي
2
أخبار لبنان
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:11
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
10:07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
أخبار لبنان
10:07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار
4
حال الطقس
03:08
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان: طقس خريفي متقلب حتى الخميس
حال الطقس
03:08
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان: طقس خريفي متقلب حتى الخميس
5
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
خبر عاجل
12:38
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية - الضنية
6
علوم وتكنولوجيا
06:20
"أسرع مما كنا نخشى"... علماء يكشفون الموعد الدقيق لنهاية الكون
علوم وتكنولوجيا
06:20
"أسرع مما كنا نخشى"... علماء يكشفون الموعد الدقيق لنهاية الكون
7
موضة وجمال
02:15
خلال مشاركتها في ملكة جمال العالم... ندى كوسا تخوض "رحلة روحية" (صور)
موضة وجمال
02:15
خلال مشاركتها في ملكة جمال العالم... ندى كوسا تخوض "رحلة روحية" (صور)
8
أخبار دولية
10:26
"الأكبر في التاريخ"... واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار
أخبار دولية
10:26
"الأكبر في التاريخ"... واشنطن والرياض توقعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More