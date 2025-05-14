الجميل من بكفيا: رئيس الجمهورية يعمل على معالجة ملف السلاح بطريقة حكيمة وهادئة وهناك حوار مباشر بينه وبين حزب الله ولدينا ملء الثقة بأنه سيتمكن من تحقيق ذلك

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