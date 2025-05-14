الجميل: مسؤوليتنا اليوم وضع خطة لمعالجة "الجرح الشيعيّ" وهناك نزعة إلى خطاب متطرف في كل الأحزاب قد يطغى على الخطاب المنطقيّ

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