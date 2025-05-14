جنبلاط من بكفيا: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن و"خلينا نأجلوا شوي" واتفاق الهدنة أفضل وعندما يصالح العرب اسرائيل جميعهم "بيجي وقتنا"

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك