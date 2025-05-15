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الجيش الإسرائيلي: مسيرة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على منطقة أرنون جنوبي لبنان واستهدفت أحد عناصر حزب الله

خبر عاجل
2025-05-15 | 12:46
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الجيش الإسرائيلي: مسيرة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على منطقة أرنون جنوبي لبنان واستهدفت أحد عناصر حزب الله
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الجيش الإسرائيلي: مسيرة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على منطقة أرنون جنوبي لبنان واستهدفت أحد عناصر حزب الله

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