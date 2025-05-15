أورتاغوس للـLBCI: أحاول المجيء إلى لبنان بشكل متكرر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع وأتمنى أن أكون في لبنان قريبًا وأعتقد أن العالم كله يريد أن يكون في بيروت في الصيف

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك