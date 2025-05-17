إستهداف سيارة على طريق الزرارية - أبو الأسود

معلومات للـLBCI: ٨٦ شخصا تم توقيفهم حتى اللحظة من قبل الجيش لشبهة تورطهم في اطلاق النار في محافظتي الشمال وعكار ومحافظة جبل لبنان بعيد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية والمداهمات لا تزال مستمرة

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