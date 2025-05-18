إليكم نسبة الإقتراع في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل حتى الساعة

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت 3,17% وفي بعلبك - الهرمل 7,92% وفي البقاع 8,73%، بحسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



راشيا: 7,58%

الهرمل: 7.78%

البقاع الغربي: 7,99%

زحلة: 9.44%

بعلبك: 7,94%

بيروت: 3.17%.