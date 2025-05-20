الصحة: 3 جرحى في حصيلة أولية للغارة على المنصوري

الصّحة: 9 جرحى في الحصيلة المحدثة للغارة على المنصوري

الصّحة: 9 جرحى في الحصيلة المحدثة للغارة على المنصوري

الجيش الإسرائيلي: قتلنا أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله بغارة جوية على جنوب لبنان