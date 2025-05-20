مورغان أورتاغوس: لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله

اعتبرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله.وأشارت أورتاغوس في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح حزب الله خلال منتدى قطر الإقتصادي في الدوحة إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية".وأضافت: "لكن لا يزال أمامهم الكثير".وشدّدت أورتاغوس على أن الولايات المتحدة دعت إلى "نزع السلاح الكامل لحزب الله"، وأن "هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد" كافة، داعية القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار" في هذا الشأن.