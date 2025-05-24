الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله



أعلنت قيادة الجيش، أنه بعد سلسلة اتصالات أجراها مكتب التعاون والتنسيق في الجيش مع السلطات السورية، تسلم المكتب المواطن (ا.ن.)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله بتاريخ 7/4/2024، وتم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة.



ولفتت القيادة في بيان، الى أن الموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف.



وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.