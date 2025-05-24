تقدم لائحة "سوا لجزين" المدعومة من التيار الوطني الحر والنائب السابق ابراهيم عازار والنتائج حتى الساعة تشير إلى فوزها بكامل المقاعد

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