مسؤول فلسطيني مقرب من حماس لرويترز: الحركة توافق على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمقترح يشمل الإفراج عن 10 رهائن على مجموعتين مقابل هدنة لمدة 70 يوما كما يشمل إطلاق أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

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