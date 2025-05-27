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سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": آتيكم من لبنان الذي ينهض ركام أزماته وقد قرر ان يستعيد دولته وكلمته ومشروعنا يقوم على تلازم الاصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح والتحرّر من ثنائيّة السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار

خبر عاجل
2025-05-27 | 04:35
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سلام من &quot;قمة الاعلام العربي في دبي&quot;: آتيكم من لبنان الذي ينهض ركام أزماته وقد قرر ان يستعيد دولته وكلمته ومشروعنا يقوم على تلازم الاصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح والتحرّر من ثنائيّة السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار
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سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": آتيكم من لبنان الذي ينهض ركام أزماته وقد قرر ان يستعيد دولته وكلمته ومشروعنا يقوم على تلازم الاصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح والتحرّر من ثنائيّة السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار

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