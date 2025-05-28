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إعلام إسرائيلي نقلًا عن نتنياهو: القضاء على محمد السنوار رئيس حماس في غزة

خبر عاجل
2025-05-28 | 09:19
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إعلام إسرائيلي نقلًا عن نتنياهو: القضاء على محمد السنوار رئيس حماس في غزة
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إعلام إسرائيلي نقلًا عن نتنياهو: القضاء على محمد السنوار رئيس حماس في غزة

خبر عاجل

إسرائيلي

نقلًا

نتنياهو:

القضاء

السنوار

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