جعجع لـ حوار المرحلة: أرى الشيخ نعيم قاسم وهو يتكلم وكأنه على "كوكب آخر" لا علاقة له بالواقع ولا يزال جالسًا في إيران وفي موضوع سلاح الحزب رئيس الجمهورية هو المسؤول الأكثر دراية وكذلك رئيس الحكومة الذي أوجه له تحية على مواقفه الواضحة

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