مجلس الوزراء يعين احمد عويدات مديراً عاماً لهيئة "أوجيرو"

مجلس الوزراء يعيّن غسان خيرالله أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس وزياد نصر مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وحسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس ابو دياب أعضاء غير متفرغين

مجلس الوزراء يعيّن غسان خيرالله أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس وزياد نصر مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وحسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس ابو دياب أعضاء غير متفرغين

إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز