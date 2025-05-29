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مجلس الوزراء يعين احمد عويدات مديراً عاماً لهيئة "أوجيرو"
خبر عاجل
2025-05-29 | 07:59
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مجلس الوزراء يعين احمد عويدات مديراً عاماً لهيئة "أوجيرو"
خبر عاجل
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