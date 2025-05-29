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طوارئ الصحة: سقوط شهيد جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي على بلدة كفركلا

خبر عاجل
2025-05-29 | 12:23
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طوارئ الصحة: سقوط شهيد جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي على بلدة كفركلا
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طوارئ الصحة: سقوط شهيد جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي على بلدة كفركلا

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