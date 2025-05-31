ترقبوا ملكة جمال لبنان ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم للعام 2025 الساعة الرابعة بعد الظهر عبر شاشة الـLBCI

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم ٢٠٢٥

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم ٢٠٢٥

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في منطقة دير الزهراني في جنوب لبنان وقضينا على محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله