عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ابتداءً من صباح الجمعة في ٦/٦/٢٠٢٥ حتى مساء الاثنين في ٩/٦/٢٠٢٥، وذلك انسجامًا مع المذكرة رقم ٢٣/٢٠٢٥ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.



وتقدمت الوزيرة كرامي من الأسرة التربوية إدارة ومعلمين وتلامذة وأهل بالتهنئة بعيد الاضحى المبارك، آملةً أن يعيده الله عليهم وعلى لبنان بالخير والنجاح والازدهار والسلام.

