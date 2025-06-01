الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت

انتهت الجولة الثانية من انتخابات نقابة اطباء لبنان في بيروت بفوز الدكتور الياس جميل شلالا نقيبًا لاطباء لبنان في بيروت بـ٨٧٠ صوتًا.



وكانت الجولة الاولى التي جرت قبل الظهر عن فوز كل من الدكتور:

الياس شلالا، حسن بسام، هنري فاخوري، محمد حاسبيني، فيليب يونس، بسام عليق، زهير عمر، وجورج عساف. كاعضاء لمجلس النقابة.



ولصندوق التأمين والاعانة كل من الدكتور:

جو الراسي ومحمد على حوماني ورفيق سلوم ونمر عز الدين



والمجلس التأديبي:

د.انطوان كاشي

د.مؤنس كلاكش



صندوق التقاعد:

د.كريكور اجيديان

د.عماد صوان

د.علي مشيك.



وفاز بالتزكية كل من الدكتور مروان الزغبي ومحمد الموسوي لمنصب مساعد مراقب عام لصندوق التقاعد.