الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت
خبر عاجل
2025-06-01 | 12:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت
0
min
الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت
انتهت الجولة الثانية من انتخابات نقابة اطباء لبنان في بيروت بفوز الدكتور الياس جميل شلالا نقيبًا لاطباء لبنان في بيروت بـ٨٧٠ صوتًا.
وكانت الجولة الاولى التي جرت قبل الظهر عن فوز كل من الدكتور:
الياس شلالا، حسن بسام، هنري فاخوري، محمد حاسبيني، فيليب يونس، بسام عليق، زهير عمر، وجورج عساف. كاعضاء لمجلس النقابة.
ولصندوق التأمين والاعانة كل من الدكتور:
جو الراسي ومحمد على حوماني ورفيق سلوم ونمر عز الدين
والمجلس التأديبي:
د.انطوان كاشي
د.مؤنس كلاكش
صندوق التقاعد:
د.كريكور اجيديان
د.عماد صوان
د.علي مشيك.
وفاز بالتزكية كل من الدكتور مروان الزغبي ومحمد الموسوي لمنصب مساعد مراقب عام لصندوق التقاعد.
أخبار لبنان
خبر عاجل
الياس
شلالا
نقيبًا
لأطباء
لبنان
بيروت
التالي
شهيد في استهداف دراجة ناريّة على طريق كفرتبنيت ارنون
تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم ٢٠٢٥
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-26
نقيب أطباء لبنان في بيروت: الأطباء معرضون خلال ممارسة رسالتهم إلى مشاكل
أخبار لبنان
2025-05-26
نقيب أطباء لبنان في بيروت: الأطباء معرضون خلال ممارسة رسالتهم إلى مشاكل
0
خبر عاجل
2025-05-23
معلومات للـLBCI: موضوع سحب السلاح الفلسطينيّ سيبدأ من مخيمات بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس
خبر عاجل
2025-05-23
معلومات للـLBCI: موضوع سحب السلاح الفلسطينيّ سيبدأ من مخيمات بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس
0
أخبار لبنان
2025-04-10
نقيب صيادلة لبنان: لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعديّ للصيادلة
أخبار لبنان
2025-04-10
نقيب صيادلة لبنان: لجنة صندوق التقاعد رفعت المعاش التقاعديّ للصيادلة
0
أخبار لبنان
08:35
إنتهاء الجولة الأولى من إنتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت... هذه الأسماء الفائزة
أخبار لبنان
08:35
إنتهاء الجولة الأولى من إنتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت... هذه الأسماء الفائزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:21
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...
خبر عاجل
08:21
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...
0
خبر عاجل
07:41
أدرعي: طائرة للجيش الاسرائيلي قضت على أحد عناصر حزب الله الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون جنوب لبنان
خبر عاجل
07:41
أدرعي: طائرة للجيش الاسرائيلي قضت على أحد عناصر حزب الله الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون جنوب لبنان
0
خبر عاجل
04:52
شهيد في استهداف دراجة ناريّة على طريق كفرتبنيت ارنون
خبر عاجل
04:52
شهيد في استهداف دراجة ناريّة على طريق كفرتبنيت ارنون
0
خبر عاجل
2025-05-31
تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم ٢٠٢٥
خبر عاجل
2025-05-31
تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم ٢٠٢٥
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:39
زيلينسكي يشيد بالعملية "العبقرية" التي استهدفت قواعد جوية روسية
أخبار دولية
15:39
زيلينسكي يشيد بالعملية "العبقرية" التي استهدفت قواعد جوية روسية
0
اخبار البرامج
15:30
"العلامة التجارية الناجحة بدها قصة حلوة"... "إم شريف" مسيرة نجاح ملهمة وهذه تفاصيلها!
اخبار البرامج
15:30
"العلامة التجارية الناجحة بدها قصة حلوة"... "إم شريف" مسيرة نجاح ملهمة وهذه تفاصيلها!
0
أخبار لبنان
2025-05-31
احتفال في مزار سيدة لبنان حريصا بنهاية الشهر المريمي
أخبار لبنان
2025-05-31
احتفال في مزار سيدة لبنان حريصا بنهاية الشهر المريمي
0
أخبار لبنان
2025-05-31
وزير الصناعة تابع مع سلام ضرورة استثناء القطاع من الرسوم الجديدة على المازوت
أخبار لبنان
2025-05-31
وزير الصناعة تابع مع سلام ضرورة استثناء القطاع من الرسوم الجديدة على المازوت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كارول سماحة في أمستردام: الفن لا ينكسر حتى في أصعب الظروف
تقارير نشرة الاخبار
13:36
كارول سماحة في أمستردام: الفن لا ينكسر حتى في أصعب الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
باريس سان جيرمان بطل أوروبا والمشروع القطري بالنادي يحقق هدفه الأكبر بعد ١٤ سنة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
باريس سان جيرمان بطل أوروبا والمشروع القطري بالنادي يحقق هدفه الأكبر بعد ١٤ سنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تواصل إعتداءاتها وسلامة المزارعين في الجنوب ضمن أولويات الوزارة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تواصل إعتداءاتها وسلامة المزارعين في الجنوب ضمن أولويات الوزارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
فضل الله: تجاهل الدولة لمسؤولياتها قد يدفع الناس للبحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم وأرضهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
فضل الله: تجاهل الدولة لمسؤولياتها قد يدفع الناس للبحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم وأرضهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تل أبيب توسع عملياتها في غزة وتفرض وقائع ميدانية جديدة…
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تل أبيب توسع عملياتها في غزة وتفرض وقائع ميدانية جديدة…
0
أخبار دولية
13:20
وقف النار في غزة محور مباحثات عقدت في عمّان...
أخبار دولية
13:20
وقف النار في غزة محور مباحثات عقدت في عمّان...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بين لبنان والعراق شكر على الدعم المستمر وتفاهم على المزيد من التعاون
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بين لبنان والعراق شكر على الدعم المستمر وتفاهم على المزيد من التعاون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مصير دور مورغان أورتاغوس في لبنان موضع متابعة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مصير دور مورغان أورتاغوس في لبنان موضع متابعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:21
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...
خبر عاجل
08:21
عطلة المدارس والثانويات والمهنيات لمناسبة عيد الأضحى...
2
أخبار لبنان
08:35
إنتهاء الجولة الأولى من إنتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت... هذه الأسماء الفائزة
أخبار لبنان
08:35
إنتهاء الجولة الأولى من إنتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت... هذه الأسماء الفائزة
3
أخبار لبنان
03:38
القناة 14 الاسرائيلية: نائبة المبعوث الخاص الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستغادر منصبها قريبًا
أخبار لبنان
03:38
القناة 14 الاسرائيلية: نائبة المبعوث الخاص الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستغادر منصبها قريبًا
4
خبر عاجل
12:41
الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت
خبر عاجل
12:41
الدكتور الياس شلالا نقيبًا لأطباء لبنان في بيروت
5
أمن وقضاء
09:47
الجيش: هدم معامل لتصنيع الكبتاغون ودهم منازل مطلوبين وتوقيف أشخاص في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
09:47
الجيش: هدم معامل لتصنيع الكبتاغون ودهم منازل مطلوبين وتوقيف أشخاص في مناطق مختلفة
6
حال الطقس
01:25
طقس ربيعي معتدل حتى الخميس... والحرارة ترتفع مجددًا نهاية الأسبوع
حال الطقس
01:25
طقس ربيعي معتدل حتى الخميس... والحرارة ترتفع مجددًا نهاية الأسبوع
7
خبر عاجل
07:41
أدرعي: طائرة للجيش الاسرائيلي قضت على أحد عناصر حزب الله الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون جنوب لبنان
خبر عاجل
07:41
أدرعي: طائرة للجيش الاسرائيلي قضت على أحد عناصر حزب الله الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون جنوب لبنان
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاء اللبنانيين الشيعة أطلق "وثيقة نحو 2030": قوة لبنان الحقيقية تقوم على الدولة ومؤسساتها الشرعية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More