عراقجي بعد لقائه الرئيس عون: ايران تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمنا يأتي في اطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية

الرئيس عون خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع ايران والحوار الداخلي هو المدخل لكل المسائل المختلف عليها وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف

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