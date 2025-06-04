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وزير الخارجية الإيراني: سررتُ بالعودة إلى بيروت وهدفنا فتح صفحة جديدة

خبر عاجل
2025-06-04 | 02:39
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وزير الخارجية الإيراني: سررتُ بالعودة إلى بيروت وهدفنا فتح صفحة جديدة
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وزير الخارجية الإيراني: سررتُ بالعودة إلى بيروت وهدفنا فتح صفحة جديدة

كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "سررتُ بالعودة إلى بيروت الجميلة. خلال اجتماعاتي مع الرئيس، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، أعربتُ عن دعمي الكامل لاستقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وإعادة إعماره في ظل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "هدفنا وآملنا هو فتح صفحة جديدة في علاقتنا الممتدة لقرون، والمبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
 

أخبار لبنان

خبر عاجل

عباس عراقجي

بيروت

عراقجي بعد لقائه الرئيس عون: ايران تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لانهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعمنا يأتي في اطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في السياسة الداخلية
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