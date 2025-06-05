مصادر عسكرية للـLBCI: الجيش اللبنانيّ حاول ردع الجيش الإسرائيليّ عن القيام بتهديداته عبر الاتصال بالميكانيزم للكشف على الاماكن المهددة لكن الجيش الإسرائيليّ رفض فابتعد الجيش اللبنانيّ عن المواقع التي قُصقت لاحقًا

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