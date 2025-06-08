مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفردونين - الشهابية

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مصدر عسكري للـLBCI: الجيش يكشف في هذه الأثناء على أحد المواقع في منطقة الليلكي بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) بحثًا عن أنشطة عسكرية مزعومة