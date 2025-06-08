يسرائيل هيوم عن مصادر: الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا إنهاء عمل اليونيفل في جنوب لبنان

مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفردونين - الشهابية

مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفردونين - الشهابية

الجيش يدين اعتداءات الجيش الإسرائيلي ويحذّر من تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية