يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل تعتقد أن التنسيق مع الجيش اللبناني فعّال للغاية لدرجة أنه يجعل وجود اليونيفيل غير ضروري

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