مصدر عسكري للـLBCI: الجيش انهى عمليات التفتيش في المريجة ولم يتم العثور على أي شيء وقد غادر المكان علماً بأن الموقع كان قد إستُهدف قبل أشهر خلال الحرب

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك